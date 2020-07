Torino-Verona, classico 1-1 di fine stagione (Di giovedì 23 luglio 2020) Non si fanno male Torino e Verona nella gara andata in scena stasera alle 21:45 allo stadio Olimpico di Torino. Nelle formazioni delle due squadre non ci sono novità rispetto alle anticipazioni della vigilia. Longo conferma la coppia goal Zaza-Belotti con Verdi a supporto, Juric, fresco di rinnovo fino al 2023, lancia il tridente Verre-Salcedo-Borini. Il Toro, con sei punti di vantaggio sul Lecce terz’ultimo, dovrà chiudere i conti nel prossimo turno con la Spal. Il primo tempo Dopo pochi minuti dall’inizio della gara, Longo deve correre già ai ripari: dopo un contrasto aereo De Silvestri si fa male alla spalla e viene sostituito da Aina. Il primo quarto d’ora è molto equilibrato anche se è evidente la sensazione che il Verona abbia qualcosa in più. La ... Leggi su sport.periodicodaily

