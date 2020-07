Strano pesce rinvenuto nelle acque messicane. Per i complottisti è il segno premonitore di un terremoto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un gigantesco pesce simile all’anguilla potrebbe rivelarsi un segno premonitore di un imminente terremoto. Il pesce, che pare appartenere alla famiglia dei Regalecidi (grandi pesci pelagici dal corpo molto allungato, ndr), è stato trovato domenica dall’ingegnere di acquacoltura Fernando Cavalin e dal suo amico David de Zabedrosky nella baia di Pichilingue, situata nello stato messicano … L'articolo Strano pesce rinvenuto nelle acque messicane. Per i complottisti è il segno premonitore di un terremoto NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

rilassky : Ma in AC esiste l'isola dei Pesce Luna? No perché sto pescando solo quelli e mi fa strano - Rooob1 : @PinnaPinn @davidealgebris in ogni caso, ho capito che preferisci lo stipendio al RdC e il divano. strano... visto… - Marcell68457915 : @StufaMarcia1 @Alessandra__bb Era già risaputo, mi fa strano che nn lo hanno capito quei personaggi che scendevano… - ColucciNik : @equuscavallo E poi quello strano rigonfiamento è carne non pesce - ins0mniacheart : @comeuntatuaggio aiuto sembra una specie di pesce strano -

Ultime Notizie dalla rete : Strano pesce Le foto dello strano pesce con i denti "umani" fanno il giro del mondo Diregiovani Strano pesce rinvenuto nelle acque messicane. Per i complottisti è il segno premonitore di un terremoto

Un gigantesco pesce simile all’anguilla potrebbe rivelarsi un segno premonitore di un imminente terremoto. Il pesce, che pare appartenere alla famiglia dei Regalecidi (grandi pesci pelagici dal corpo ...

Uno storione e un pesce spatola hanno dato vita ad un ibrido mai visto prima

Più di 184 milioni di anni di evoluzione e la diffusione in continenti completamente diversi dovrebbero essere sufficienti per rendere sessualmente incompatibili due specie di pesci, o almeno era ques ...

Un gigantesco pesce simile all’anguilla potrebbe rivelarsi un segno premonitore di un imminente terremoto. Il pesce, che pare appartenere alla famiglia dei Regalecidi (grandi pesci pelagici dal corpo ...Più di 184 milioni di anni di evoluzione e la diffusione in continenti completamente diversi dovrebbero essere sufficienti per rendere sessualmente incompatibili due specie di pesci, o almeno era ques ...