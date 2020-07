Napoli, un calciatore rischia di restare un anno in tribuna? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis, in queste ultime partite di Serie A, sta già pensando al calciomercato. Il presidente partenopeo, infatti, sta lavorando per diverse trattative, non solo in entrata ma anche in uscita. Tra i calciatori che sicuramente diranno addio al Napoli vi è Arek Milik. Il polacco, infatti, avrebbe chiesto espressamente di cambiare aria al … L'articolo Napoli, un calciatore rischia di restare un anno in tribuna? Leggi su dailynews24

000000000007z : UFFICIALE Victor Osimhen è un nuovo calciatore del Napoli! Benvenuto! Se stai aspettando di leggerlo...lascia un l… - CuoreIschitano : L’ex azzurro #Inler: 'Napoli sarà per sempre nel mio cuore, è lì che sono diventato un calciatore vero. Vincere con… - MondoNapoli : Schira: “Osimhen, ecco perché il Lille spinge il calciatore verso Napoli” - - Enz58151816 : @enzogoku69 Ho sempre pensato che fosse già fatta da quando è venuto il calciatore a Napoli. E sono sicuro che per… - Azzurro19262 : @GandiniG @enzogoku69 Finalmente si e' capito, alvino ha dovuto spiegare dopo una mezza gaffe di stamattina, c'e' a… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli calciatore Napoli, un calciatore rischia di restare un anno in tribuna? DailyNews 24 Calcio in tv dove vedere le partite della 35a giornata di Serie A il 21, 22 e 23 luglio

Calcio in tv le partite della 35a giornata di Serie A il 21 22 e 23 luglio. Dove vedere in streaming il calcio Settimana a tutto calcio così senza nemmeno un giorno di pausa la giornata ricomincia mar ...

PARMA NAPOLI Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link TV Facebook YouTube, dove vederla: DAZN o SkyGo?

Dove vedere Diretta Parma Napoli Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 35a giornata. Alle ore 21:45 italiane di mercoledì 22 luglio 2020, si gioca Parma... Dove vedere Diretta Pa ...

Calcio in tv le partite della 35a giornata di Serie A il 21 22 e 23 luglio. Dove vedere in streaming il calcio Settimana a tutto calcio così senza nemmeno un giorno di pausa la giornata ricomincia mar ...Dove vedere Diretta Parma Napoli Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 35a giornata. Alle ore 21:45 italiane di mercoledì 22 luglio 2020, si gioca Parma... Dove vedere Diretta Pa ...