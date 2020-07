Milano, travolta dal treno in partenza: morta donna alla Stazione Centrale. 'Stava attraversando i binari' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, tragedia in Centrale. È deceduta alle 14.03 all'ospedale Niguarda per le gravissime lesioni agli arti inferiori e per emorragia la donna di 82 anni investita da un treno alla Stazione Centrale ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Una donna di 82 anni è morta all'ospedale Niguarda per le gravissime ferite riportate dopo che è stata travolta da… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 82 anni è morta all'ospedale Niguarda per le gravissime ferite riportate dopo che è stata travolta da un tre… - radiolombardia : Milano Centrale, 82enne travolta da un treno mentre attreversava i binari - - divisenews : #Milano Centrale, travolta dal treno in partenza: morta al #Niguarda la donna di 82 anni ... - tusciaweb : 82enne muore travolta da un treno in stazione Milano – Travolta sui binari da un treno in partenza dalla stazione… -