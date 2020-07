Mercato immobiliare, Nomisma: Effetto Covid, nei primi sei mesi a Napoli calo generale dei prezzi (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Le performance del Mercato immobiliare nel primo semestre 2020 risultano condizionate in modo significativo dalla pandemia Covid-19 tuttora in corso che, a causa delle stringenti misure di contenimento, ha rallentato pesantemente l’economia, deteriorando il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese. Questo contesto così incerto e vulnerabile ha riaffermato la fragilità strutturale del comparto residenziale napoletano, che stava recuperando dopo la forte crisi del 2014” . E’ quanto emerge dal 2° Osservatorio sul Mercato immobiliare 2020 di Nomisma. Comparto residenziale Nel primo semestre dell’anno i prezzi di acquisto delle abitazioni hanno continuato a diminuire lievemente e con la stessa intensità del ... Leggi su ildenaro

