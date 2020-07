La notizia de «l’eclissi totale più lunga del secolo» si riferisce ad un evento accaduto nel 2018 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Mercoledì 22 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni presenti in un post pubblicato il 7 luglio su Facebook, secondo cui il prossimo 27 e 28 luglio 2020 la Terra resterà «al buio per 103 minuti» come conseguenza de «la Luna di sangue», ovvero «l’eclissi totale più lunga del secolo». «L’evento durerà 1 ora e 43 minuti» si legge ancora nel post, «in Italia l’orario di osservazione va dalle 19:14 del 27 luglio alle 01:28 del 28 luglio». Questa notizia risale in realtà al 2018 ed è stata ripubblicata senza un chiaro riferimento temporale che permetta al lettore di capire quando il fatto si ... Leggi su facta.news

Ultime Notizie dalla rete : notizia l’eclissi Dal Prete Gianni ai Savi di Sion: la civiltà delle Fake News Pangea.news