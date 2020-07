Intera caserma sequestrata: arrestati Carabinieri per spaccio e torture (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un’Intera caserma dei Carabinieri sequestrata e numerosi arresti anche tra i militari a Piacenza. Le accuse sono gravissime. Scandalo sull’Arma. A Piacenza la caserma degli orrori: sei Carabinieri arrestati. torture, estorsioni e spaccio di droga le acvcuse gravissime nei loro confronti. Una caserma dell’Arma è stata sequestrata per la prima volta in Italia in un’indagine che ha scoperchiato anni di illegalità con vittime spacciatori, immigrati ma anche semplici cittadini innocenti finiti per caso nelle mani degli indagati. Arresti illegali, torture, lesioni, estorsioni, spaccio di droga: sei ... Leggi su chenews

Open_gol : Inchiesta shock a Piacenza, dove sono stati messi i sigilli a un'intera caserma dei carabinieri - giornalettismo : Accuse senza precedenti per i #carabinieri in provincia di #Piacenza, con il sequestro di un'intera caserma. Seguo… - ritafrediani : RT @AngekoC: #Piacenza, 6 cc arrestati accusati di vari reati tra cui spaccio, estorsione e anche tortura. L’intera caserma è sotto seque… - NaDi_1075 : Spaccio. Estorsione. Tortura. Un’intera caserma sotto sequestro nella mia città #Piacenza. Sei carabinieri arresta… - maldinapoli : RT @AngekoC: #Piacenza, 6 cc arrestati accusati di vari reati tra cui spaccio, estorsione e anche tortura. L’intera caserma è sotto seque… -