Il vigile “Macchia Nera”: un cattivo esempio da isolare (Di mercoledì 22 luglio 2020) scritto da Massimiliano BalinUna volta per le strade della Francia appariva il cavaliere senza macchia e senza paura, il condottiero Pierre Terrayl di Bayard celebre per le sue grandi imprese.Oggi per le vie del centro di Torino ed in particolare nel quartiere San Salvario si aggira “Macchia Nera”, straordinariamente intelligente, furbo, sfuggente, ma comunque, dicono in questa zona, infido, malvagio, crudele, arrogante e troppo sicuro di sé. Spesso firma i suoi messaggi con una macchia d’inchiostro.Più volte è stato sorpreso fare il suo mestiere colpendo i “più deboli”, rei di aver violato il reale regolamento comunale: poche gocce d’acqua sulla strada per bagnare i fiori, ad esempio. Altre volte si aggira nei parcheggi dove si nasconde un segnale di divieto, altre volte ferma il suo potente mezzo sui ... Leggi su nuovasocieta

