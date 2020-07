Iberdrola, utile 1° semestre e investimenti in crescita (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – La compagnia energetica spagnola Iberdrola ha chiuso il primo semestre con un utile netto in crescita del 12,2% a 1,84 miliardi di euro, a dispetto degli oneri legati alla crisi pandemica (153 milioni) e grazie agli investimenti effettuati nel periodo. La compagnia ha infatti spinto gli investimenti a 3,58 miliardi di euro, in aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 e conta di centrare l’ambizioso obiettivo per l’anno in corso. “Stiamo portando avanti con costanza il nostro obiettivo di investire 10 miliardi di euro entro il 2020, a dimostrazione che la green economy è l’unica via per una ripresa rapida e solida”, ha affermato il Presidente Ignacio Galàn. Iberdrola conferma anche gli ... Leggi su quifinanza

