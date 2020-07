Gattuso: “Che rigore è il secondo? Kulusevski è caduto da solo. Nessun tiro in porta del Parma” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico del Napoli, Gattuso, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa contro il Parma per 2-1. Ecco le sue parole: “Il primo tempo è da rivedere, è stato al di sotto delle nostre qualità, siamo andati meglio nella ripresa. Il secondo rigore è da rivedere. Ultimamente stiamo arrancando, oggi c’era la scusa che non avevamo un attaccante di ruoli e chi c’era si è sacrificato. Teniamo palla ma quando gli avversari vengono nella metà campo nostra ci sono dei problemi. Rigori? Ditelo voi, guardate voi. Ci sta che l’arbitro può sbagliare, lui l’ha vista così. Certo con questo arbitro non siamo fortunati, è lo stesso di Lecce (non andò al VAR sul rigore di Milik, poi fu sospeso da Rizzoli, ndr). Che ... Leggi su alfredopedulla

