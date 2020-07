Ciclismo, in caso di positività le gare rischiano di fermarsi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bologna, 22 luglio 2020 " Manca poco ormai al via ufficiale internazionale della stagione ciclistica. Ad agosto prenderanno il via le competizioni Uci, con il Tour de France fissato a fine mese, ma ... Leggi su quotidiano

Bologna, 22 luglio 2020 – Manca poco ormai al via ufficiale internazionale della stagione ciclistica. Ad agosto prenderanno il via le competizioni Uci, con il Tour de France fissato a fine mese, ma an ...

Ciclismo, Elia Viviani e i suoi 37 mila metri di dislivello a Livigno. Rifinitura in pista prima della Sanremo

Si sono conclusi i 25 giorni di ritiro in altura del campione europeo Elia Viviani, che ha trascorso queste ultime settimane ai 2300 metri del passo Eira, sopra Livigno; da sempre luogo apprezzato dai ...

