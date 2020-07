Captain Tsubasa: Rise of New Champions annuncia le Modalità Online (Di mercoledì 22 luglio 2020) In queste ore è stato pubblicato un nuovo trailer per presentare le modalità Online di Captain Tsubasa: Rise of New Champions.Come svelato in precedenza, i giocatori potranno creare il proprio avatar in EPISODE: NEW HERO. Dopo aver completato questa modalità, si potranno esportare i propri avatar e farli unire al proprio dream team!Creando la propria squadra e prendendo parte agli Incontri di Lega, i giocatori competeranno contro altri appassionati in tutto il mondo. Più si vince e più alta sarà la posizione in classifica! Oltre alla modalità Incontri di Lega, ci saranno anche le classiche modalità Online 1vs1 e 2vs2 - in cui portare le proprie squadre personalizzate o quelle originali!Leggi altro... Leggi su eurogamer

