Calciomercato Inter – Kantè è più di un sogno: ecco perchè (Di mercoledì 22 luglio 2020) Calciomercato Inter che si sviluppa su più fronti, difensore, centrocampista, attaccante, la società sta scandagliano in lungo e largo l’Europa alla ricerca degli uomini adatti per rafforzare la rosa di Antonio Conte e metterlo in grado di competere il prossimo anno per lo scudetto. Il nome che è tornato alla ribalta in queste ultime ore è quello del francese N’Golo Kanté, attualmente in forza al Chelsea. Inter-Kantè: perchè è possibile Fino a qualche tempo fa il nome di Kantè sembrava irraggiungibile ma con il tempo le cose sono cambiate. Il Chelsea sta facendo un mercato molto dispendioso avendo già acquistato Werner e Ziyech ed è vicinissimo anche ad Havertz, per questo è arrivato il momento di fare cassa e il francese è uno di ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, la proposta al #ManUtd per trattenere #Sanchez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, scelto il vice di #Handanovic: sarà Ionut #Radu - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Kumbulla, gli aggiornamenti sulla trattativa - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Di Marzio: '#Eriksen aveva un'offerta da 100 milioni! Se #Conte non andrà via...' ? - SOSFanta : ?? Di Marzio: '#Eriksen aveva un'offerta da 100 milioni! Se #Conte non andrà via...' ? -