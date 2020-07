Vertice Ue: Salvini, fregatura grossa come una casa (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 21 LUG - "Con Alberto Bagnai, vogliamo illustrare i dati di fatto, cioè quanti soldi arriveranno, in quale arco temporale e per fare che cose: e dopo spieghiamo, come Lega, di cosa ci ... Leggi su corrieredellosport

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI UMILIA CONTE: 'TANTE CHIACCHIERE, FATTI ZERO' - pietroraffa : Ogni volta che si terrà un vertice europeo, mandiamo #Salvini a fare panzerotti. Si è rivelata una soluzione vince… - AlessiaMorani : #Salvini e #Bagnai stanno tenendo una esilarante conferenza stampa sui risultati del vertice europeo. Spero abbiano… - Angela23763271 : RT @AlessiaMorani: #Salvini e #Bagnai stanno tenendo una esilarante conferenza stampa sui risultati del vertice europeo. Spero abbiano comp… - MazzaliVanna : RT @AlessiaMorani: #Salvini e #Bagnai stanno tenendo una esilarante conferenza stampa sui risultati del vertice europeo. Spero abbiano comp… -