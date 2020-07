Trova un uomo a casa della ex: giù dal sesto piano e muore: suicidio? (Di martedì 21 luglio 2020) Un’altra tragedia familiare, una nuova vittima del dramma separazione. Daniel Ronconi si sarebbe gettato volontariamente dal sesto piano dopo avere scoperto un altro uomo nella casa della ex. daniel ronconi, foto facebookUn’altra tragedia familiare, un’altra vittima del dramma della separazione. Un altro carattere troppo debole per reggere ad una realtà spietata. Sì, perchè Trovare un uomo a casa della ex, dal momento, appunto, che si tratta di ex, dovrebbe essere una cosa normale. Ma chissà cosa è scattato nella mente di Daniel Ronconi prima che cadesse rovinosamente dal sesto piano finendo senza vita sulla strada. ... Leggi su chenews

