Traffico Roma del 21-07-2020 ore 12:30 (Di martedì 21 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane difficoltà nella zona nord nel raccordo anulare un incidente avvenuto lungo la carreggiata esterna provoca ancora incolonnamenti tra le luci solari a Flaminio ospedale Sant’Andrea il tutto quindi in direzione Boccea Aurelia tra progressivamente tornando alla normalità invece la situazione nella zona sud del raccordo anulare Dopo un incidente avvenuto diversi ora a lungo la carreggiata interna al km 41 e 300 incidente nel quale sono rimaste coinvolte diverse autovetture nei che ha provocato lunghe code a partire dal bivio per la Roma ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - romadailynews : Traffico Roma del 21-07-2020 ore 12:30: Roma infomobilità informazioni quotidiane di… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra #Valdarno e #Arezzo #viabiliTOS #viabiliFI - PLRomaCapitale : #Roma: Via di Tor Vergata, altezza via Francesco Tensi #traffico rallentato causa #incidente. - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Arezzo (Km 35… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Relazione Dia sulle mafie, dal controllo su ospedale Lamezia ai grandi traffici di droga dei clan calabresi

Roma – È stata pubblicata la Relazione Semestrale, sulla criminalità organizzata calabrese, redatta dalla DIA. Le analisi delle risultanze investigative e giudiziarie del semestre di riferimento resti ...

Negozi, orari scaglionati fino a ottobre: «Rischi con le scuole riaperte»

«L'ordinanza spiega Cafarotti è nata con l'obiettivo di prevenire i problemi sui mezzi del trasporto pubblico locale e sarà ancora più necessario a settembre, da qui l'esigenza di prorogarla». Insomma ...

Roma – È stata pubblicata la Relazione Semestrale, sulla criminalità organizzata calabrese, redatta dalla DIA. Le analisi delle risultanze investigative e giudiziarie del semestre di riferimento resti ...«L'ordinanza spiega Cafarotti è nata con l'obiettivo di prevenire i problemi sui mezzi del trasporto pubblico locale e sarà ancora più necessario a settembre, da qui l'esigenza di prorogarla». Insomma ...