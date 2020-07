Terra Somnia Editore presenta il primo libro “Istanze Poetiche” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – #discorsiindivenire, la rassegna letteraria itinerante, nata da un’idea di Alessia Guerriero, dopo la battuta di arresto, dovuta alle restrizioni per il Covid19, in collaborazione con il Patto per la Lettura della Città di Caserta, riprende la programmazione dei suoi eventi nei luoghi non convenzionali. Il 23 luglio a partire dalle ore 20:00, ad ospitare la rassegna sarà il giardino del ristorante Il Cortile, di Via Galileo Galilei, 24 di Caserta, un luogo elegante e spazioso, dove si potranno rispettare le regole dettate dal distanziamento sociale e trascorrere qualche ora in allegria ed in compagnia di liberi versi. L’occasione è data dalla presentazione di Terra Somnia Editore, una casa editrice indipendente di recente costituzione e che ... Leggi su anteprima24

