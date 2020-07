Tentato stupro ai danni di un 20enne finisce male per il carnefice, ora è in coma (Di martedì 21 luglio 2020) Il ragazzo viene trovato nudo e sotto choc dai vigili del fuoco. L’aguzzino resta in terapia intensiva in gravissime condizioni. Il 63enne omosessuale V.G ha Tentato di stuprare M.A, 20enne di Quero in provincia di Belluno, nel suo appartamento di Via Manzoni dopo che per settimane lo aveva sequestrato legandolo ad una sedia e … L'articolo Tentato stupro ai danni di un 20enne finisce male per il carnefice, ora è in coma proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il ragazzo viene trovato nudo e sotto choc dai vigili del fuoco. L’aguzzino resta in terapia intensiva in gravissime condizioni. Il 63enne omosessuale V.G ha tentato di stuprare M.A, 20enne di Quero i ...

