Scudetto Juventus, giovedì potrebbe essere titolo: tutte le combinazioni (Di martedì 21 luglio 2020) La Juventus si avvicina a grandi passi alla conquista del nono Scudetto consecutivo: un traguardo raggiungibile contro l’Udinese. tutte le combinazioni Nono Scudetto consecutivo: loading 90%. La Juventus ha compiuto un grande passo verso la conquista dell’ennesimo titolo in Serie A: dopo la vittoria nello scontro diretto contro la Lazio, i bianconeri sono saliti a +8 sull’Inter e +9 sull’Atalanta a 4 giornate dal termine. Sarri e la sua squadra non fanno calcoli ma c’è chi pensa a preparare già la festa Scudetto per giovedì prossimo: infatti, in base ad una serie di incastri, la Juventus potrebbe laurearsi campione d’Italia con tre giornate d’anticipo. I ... Leggi su zon

GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveLazio 2-1: lo Scudetto prende la via bianconera, crisi nera biancoceleste [@romeoagresti] ?? - forumJuventus : Sarri post #JuveLazio: 'Scudetto? mancano ancora 4 punti, quindi mi tocco. Dybala aveva un problema alla schiena. A… - Gazzetta_it : #Juventus, Paratici conferma #Sarri: 'Resterà con noi anche il prossimo anno. Ora lo scudetto' - Noovyis : (Juventus – Lazio 2 a 1, i bianconeri mettono nel mirino lo Scudetto. Record Ronaldo: è il primo a segnare 50 gol i… - zebra191019 : RT @EdoardoMecca1: La Juventus ad un passo dal NONO scudetto consecutivo. Un risultato storico, immenso e straordinario. Un vero tifoso bia… -