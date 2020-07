Polpettone in crosta di pancetta (Di martedì 21 luglio 2020) Il Polpettone in crosta di pancetta è un’alternativa molto gustosa alla classica ricetta del Polpettone. Un piatto per tutti i giorni, ma anche per occasioni speciali e piccoli buffet. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 250 g di carne di maiale250 g di carne di vitello150 g di patate lesse (pesate a crudo)150 g di mollica di pane200 g di prosciutto cotto200 g di formaggio a fette250 g di pancetta tesa30 g di parmigiano reggiano grattugiato1 uovo1 cucchiaio di olio extra vergine d’oliva½ tazza di birra (vi consiglio una birra rossa)Sale fino q.b.Prezzemolo fresco q.b.Pepe nero macinatoPer preparare il Polpettone in crosta di pancetta iniziate sbucciando e tagliando a ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Polpettone crosta La ricetta del polpettone in crosta di Anna Moroni per le Ricette all’italiana

Altre golose ricette di Anna Moroni oggi 9 luglio 2020 e la ricetta del polpettone in crosta è una delle Ricette all’italiana da non perdere. Un polpettone semplice avvolto nella pasta sfoglia e sembr ...

Altre golose ricette di Anna Moroni oggi 9 luglio 2020 e la ricetta del polpettone in crosta è una delle Ricette all’italiana da non perdere. Un polpettone semplice avvolto nella pasta sfoglia e sembr ...