‘Ogni mattina’, Barbara Alberti spara a zero su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e la piccata risposta dell’ex gieffino non si fa attendere! (Video) (Di martedì 21 luglio 2020) La scrittrice ed ex gieffina Barbara Alberti è stata ospite ieri all’interno del programma Ogni mattina, condotto da Adriana Volpe su Tv8. In collegamento dalla Puglia, la Alberti è tornata a parlare di Cecilia Rodriguez e in particolare di Ignazio Moser, il quale aveva dichiarato di avere tre desideri per il suo compleanno: un jet privato, una Lamborghini se una casa ad Ibiza. Interpellata dalla conduttrice, Barbara ha dato il suo pungente parere sulla coppia, che ha recentemente fatto parlare di sé per la notizia di una possibile gravidanza di Cecilia. La scrittrice non ha risparmiato le critiche e ha fatto presente che i due sono famosi solo grazie ai loro parenti più noti: Lui ... Leggi su isaechia

