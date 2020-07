Mattarella invita Conte al Quirinale per congratularsi: 'Ora la Ue è più forte' (Di martedì 21 luglio 2020) L'Europa esce rafforzata dall'accordo raggiunto a Bruxelles e ora per l'Italia ci sono le condizioni per predisporre in tempi rapidi un piano di interventi per superare la crisi Covid. Sergio ... Leggi su globalist

Sergio Mattarella ha ricevuto stamane Giuseppe Conte, appena atterrato a Roma di ritorno dal vertice europeo. A quanto si apprende, nel corso dell’incontro il Presidente della Repubblica ha espresso a ...

Shoah, Carefagna: Mattarella rende onore a Sami Modiano

Roma, 18 lug. (askanews) - "Grazie al Presidente Mattarella che rende onore a Sami Modiano, memoria vivente dell'orrore della Shoah, nominandolo Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Rep ...

