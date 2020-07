Lo Show dei Record torna stasera su Canale 5 con Gerry Scotti: le anticipazioni (Di martedì 21 luglio 2020) Lo Show dei Record stasera 21 luglio su Canale 5 con Gerry Scotti: anticipazioni torna questa sera, 21 luglio 2020, in prima serata su Canale 5 Lo Show dei Record, il programma in replica condotto da Gerry Scotti a caccia dei Record più stravaganti e spettacolari. La trasmissione, in onda ogni settimana, vede uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo, pronti a sfidare i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2015. Chi è Edoardo Scotti, il figlio di Gerry Scotti Lo Show dei Record: le ... Leggi su tpi

LauraPausini : #CircoMassimo, Roma 2 anni fa, 2 concerti unici, ma le emozioni ancora non riesco a contarle. E questo è uno dei mi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 tornano i record più divertenti e stravaganti del @GWR con #LoShowDeiRecord, condotto d… - francescocosta : Per chi vuole conoscere la sua storia, le risorse non mancano. Io l'avevo raccontata poche settimane fa in un episo… - bubinoblog : GUIDATV E TOTOSHARE ESTATE 21 LUGLIO 2020: UN MARTEDÌ TRA SORELLE, COBRA 11, LO SHOW DEI RECORD E CHICAGO FIRE - Camilla_Italy : RT @LauraPausini: #CircoMassimo, Roma 2 anni fa, 2 concerti unici, ma le emozioni ancora non riesco a contarle. E questo è uno dei miei mom… -

Ultime Notizie dalla rete : Show dei Su Canale 5 torna "Lo Show dei Record" con Gerry Scotti TGCOM Da Totti a Pekin Express, Sky punta su serie e show. Arriva anche la fiction di Gabriele Muccino

La prima serie tv di Gabriele Muccino, le gesta di Francesco Totti in una fiction di cui si è tanto parlato e che finalmente arriva sul piccolo schermo, i viaggi di Pekin Express nell'offerta di intra ...

Sky Upfront 2020, Back to Next | Pekin Express approda su Sky e NOW TV

Sky Italia e Banijay Italia siglano un accordo in esclusiva per le prossime edizioni di “Pekin Express”, uno dei format di maggior successo degli ultimi anni. I viaggi di “Pekin Express” approderanno ...

La prima serie tv di Gabriele Muccino, le gesta di Francesco Totti in una fiction di cui si è tanto parlato e che finalmente arriva sul piccolo schermo, i viaggi di Pekin Express nell'offerta di intra ...Sky Italia e Banijay Italia siglano un accordo in esclusiva per le prossime edizioni di “Pekin Express”, uno dei format di maggior successo degli ultimi anni. I viaggi di “Pekin Express” approderanno ...