Lapo Elkann: “Messi da pallone d’oro? Basta scrivere cavolate. Forza CR7!” (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo la pubblicazione del tweet da parte del Barcellona, nel quale c’era scritto “Tanto tutti sanno chi è il migliore” in relazione al pallone d’oro e a Messi, oggi è arrivata invece la risposta di Lapo Elkann: “Caro Barça: di certo il pallone d’Oro sarebbe da assegnare ad un Campione VERO capace di vincere anche cambiando squadra, non rimanendo sempre alla stessa. Focalizzatevi sui vostri obiettivi (a parte il campionato) invece di scrivere cavolate su Twitter. Forza CR7!”. caro Barça: di certo il pallone d'oro sarebbe da assegnare ad un Campione VERO capace di vincere anche cambiando squadra, non rimanendo sempre alla stessa. Focalizzatevi sui vostri obiettivi (a parte il ... Leggi su alfredopedulla

zazoomblog : Lapo Elkann risponde al Barcellona: “CR7 campione vero Messi invece…” - #Elkann #risponde #Barcellona: - zazoomblog : Lapo Elkann contro il Barcellona: Pallone dOro a Messi? Ma non scrivete cavolate! - #Elkann #contro #Barcellona:… - fcin1908it : Lapo Elkann, polemica social col Barcellona: “Scrivete cavolate su Messi, il campione vero è…” - zazoomblog : Lapo Elkann risponde al Barcellona: “Messi da Pallone d’Oro? Non scrivete cavolate” - #Elkann #risponde… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PALLONE D'ORO - Lapo Elkann risponde al Barcellona -