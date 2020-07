Juventus – Lazio 2 a 1, i bianconeri mettono nei mirino lo Scudetto. Record Ronaldo: è il primo a segnare 50 gol in Italia, Spagna e Inghilterra (Di martedì 21 luglio 2020) Il nono Scudetto consecutivo è a un passo. Dopo il 2-1 alla Lazio, la Juventus vede sempre più vicina la vittoria del campionato. Nel posticipo della 34esima giornata la squadra bianconera si impone all’Allianz Stadium grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo in gol al 50′ su rigore e al 53′. Per i capitolini rete di Immobile su rigore all’83′. Maurizio Sarri sale a +8 in classifica sull’Inter. Resta ferma a 69 punti la Lazio quarta alle spalle dell’Atalanta a quota 71. Quando mancano 4 giornate al termine, alla Juve bastano altri 4 punti per vincere lo Scudetto aritmeticamente, ma pure meno in caso di passi falsi della squadra di Antonio Conte. “E’ stata una gara molto difficile contro una squadra che sta facendo ... Leggi su ilfattoquotidiano

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - juventusfc : #JuveLazio, il post match sul nostro sito e sulla nostra App ???? Report ? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme il post-partita di #JuveLazio! Con noi c'è Sandro #Campagna, CT del Settebello!!… - eldavidinho32 : RT @G_Grizzuti: Caldo e umidità a parte (26° e 77%), la prestazione della #Juventus è stata abbastanza opaca. Lazio in versione agnello sac… - wole_areo : RT @juventusfc: Buongiorno con le foto più belle di #JuveLazio! ???????? Gallery: -