Effetto lockdown: sempre più italiani col pollice verde (Di martedì 21 luglio 2020) Esperti dal pollice verde o appassionati alle prime armi, tra orti, giardini o anche solo balconi. E’ cresciuta, tra gli italiani, la passione per il verde, ed è uno degli effetti del lockdown. Secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio “The world after lockdown” di Nomisma, se nel 2019 i ‘green lovers’ erano 16 milioni (pari al 32% della popolazione), la quarantena, con l’incremento di tempo libero a disposizione e la voglia di distrarsi ma anche di circondarsi per quanto possibile di cose ‘belle e piacevoli’, ha fatto crescere la passione per il verde: il 7% degli italiani ha iniziato a praticare l’hobby del giardinaggio proprio durante il lockdown, e il ... Leggi su meteoweb.eu

espressonline : Il Sarno è di nuovo il fiume più inquinato d’Europa: l'effetto lockdown è già finito. @followgatti - LaStampa : Effetto lockdown e punti deboli: per i piemontesi difficile prenotare visite ed esami medici. - marccardillo : @VelenoPotente @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Io considero molto probabile che il lockdown abbia avuto un ef… - VelenoPotente : @marccardillo @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Io non so quali siano questi paesi, ma l'assenza di evidenze no… - marccardillo : @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Se però c’è rapporto di causa-effetto tra lockdown e diminuzione dei malati i… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto lockdown Effetto lockdown: pollici verdi crescono La Repubblica I commercialisti: "Folle non concedere il rinvio"

Il mancato rinvio delle scadenze fiscali ha scatenato le proteste del mondo imprenditoriale, già alle prese con gli effetti dell’emergenza Covid ... sia per le conseguenze operative del lockdown sia ...

Bilancio 2020, il lockdown costa 380 mila euro

La Giunta in seduta tardo-pomeridiana ha approvato il Bilancio di previsione 2020. Un documento fortemente provato dagli effetti della serrata imposta agli esercizi commerciali nei mesi primaverili pe ...

