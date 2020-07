Cosimo Ferri ricusa il Csm e chiede la Consulta. “La Disciplinare non va, fate un Giusto processo” (Di martedì 21 luglio 2020) Luca Palamara non vuole Pier Camillo Davigo nel collegio che deve giudicarlo. Cosimo Ferri fa istanza di interrogare tutti i membri del Consiglio: “Se sono parte lesa, non possono essere anche giudici”. Leggi su lastampa

LaStampa : Luca Palamara non vuole Pier Camillo Davigo nel collegio che deve giudicarlo. Cosimo Ferri fa istanza di interrogar… - LaStampa : Cosimo Ferri ricusa il Csm e chiede la Consulta. “La Disciplinare non va, fate un Giusto processo” - tax_tweet : Consiglio Superiore della Magistratura (Disciplinare) - Procedimenti a carico di Luca Palamara e Cosimo Maria Ferri - salvatore_bua : Cosimo Ferri: «Palamara sa molto di più di quanto ha detto» - - Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: La decisione sull'utilizzabilità delle conversazioni con i parlamentari Cosimo Ferri e Luca Lotti rinviata a fine mese. Pu… -