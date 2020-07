Un’app di Google marchia in rosso siti e pagine “omofobe”. E nella lista c’è anche il Primato (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug – Il dl Zan-Scalfarotto contro l’omofobia (o presunta tale) non è ancora stato approvato; intanto, però, nel fatato mondo dei colossi digitali ci si porta avanti con il lavoro di schedatura dei reietti. Ecco quindi Shinigami Eyes, versione digitale della lettera scarlatta, «un componente aggiuntivo del browser – recita la descrizione – che evidenzia pagine e utenti di social network transfobici e trans-friendly con colori diversi». Sui social o sul vostro sito siete soliti manifestare idee contro l’utero in affitto ed adozioni gay? Pensate che esistano solo due generi e non 79 come il indicato dal gotha mondiale Lgbt? Avete remore ad accettare che uomo che si identifica come donna utilizzi i bagni pubblici destinati al gentil sesso? Pensate che solo le donne possano avere le mestruazioni? Shinigami ... Leggi su ilprimatonazionale

