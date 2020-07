Serie A, Carnevali: “Difficile spostare la data di inizio del campionato” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Credo che la data del 12 settembre sia difficile da spostare perché non ci sono i tempi. Ma il problema di quando partirà la prossima Serie A è la questione minore dopo questo periodo: abbiamo visto quanti sacrifici stiamo facendo in questo mese”. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali commenta così a Radio anch’io sport la situazione riguardante la data dell’inizio del prossimo campionato di Serie A, fissata per il 12 settembre ma poco gradita ad alcuni presidenti. Leggi su sportface

