Sconcerti attacca Conte e Zhang, responsabili della stagione sciupata dell’Inter (Di lunedì 20 luglio 2020) Mario Sconcerti bacchetta ancora l’Inter sul Corriere della Sera. Bacchetta la prestazione di ieri, bacchetta quell’aria da eterno bambino che deve combinare guai. Ma c’è un punto su cui Sconcerti batte, l’assenza di Zhang Si parla di quanto latiti Elliott nel Milan ma non è che il giovane Zhang sia presente. Dimentichiamo spesso la differenza tra un tesserato e il proprietario. Marotta è sempre lì, ma ai giocatori interessa la presenza di chi li paga, è il dialogo con il capo che aggiorna l’autostima, gli altri sono compagni di strada. Non è esime da errore neanche Conte, secondo Sconcerti che dovrà ripensare non solo a questa, ma alle ultime tre stagioni Forse serve un aggiornamento ... Leggi su ilnapolista

Mario Sconcerti attacca: "SERIE A TORNEO DI PERDENTI. Avversarie Juve un bluff"

Un tentativo che deve essere comunque un imperativo per l‘Inter, come spiegato da Mario Sconcerti ai microfoni di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio: “L’Inter ha il diritto di provarci. Un ...

