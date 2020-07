Scala: “Finale playoff? Sarà decisa dagli episodi. Il campo neutro soluzione più idonea” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il direttore sportivo del Bari ha parlato a RadioBari in vista della finale dei playoff di Serie C contro la Reggio Audace. Queste le dichiarazione di Matteo Scala come riportato dal sito ufficiale dei pugliesi: “Stiamo abbastanza bene, stiamo recuperando dopo una semifinale intensa, una partita densa di emozioni. Da oggi cominceremo a curare i dettagli in vista della sfida di mercoledì. Bari e Reggiana sono state le due squadre che sin da subito hanno portato avanti l’idea che fosse il campo a stabilire la quarta promozione; credo sia giusto che si ritrovino a giocarsi la finalissima. Qualche perplessità sull’algoritmo che ci porta a giocare fuori casa questa finale e non perché giocheremo a Reggio; forse il campo neutro sarebbe stata la soluzione ... Leggi su alfredopedulla

