Sarri, primo match ball scudetto ma contro Inzaghi sarà dura (Di lunedì 20 luglio 2020) Sarri dopo aver osservato i pareggi di Atalanta ed Inter si prepara a cogliere l'occasione scudetto più importante ma sarà gara durissima Sarri dopo aver osservato i pareggi di Atalanta ed Inter si prepara a cogliere l'occasione scudetto più importante ma sarà gara durissima e soprattutto per niente scontata, contro una Lazio tutt'altro che arresa alla "semplice" qualificazione Champions. PAURA DEL RECENTE PASSATO- Sarri ha ancora in mente le sconfitte pesantissime subite dalla Lazio in questa stagione, ragion per cui non si fida ma confida in Ronaldo, in piena lotta con Immobile per il posto da capocannoniere.

