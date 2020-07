Roma, richiede un finanziamento presentando documenti falsi: arrestato 30enne per truffa (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – Una carta di Identità con altre generalità e la sua fotografia, un codice fiscale e una busta paga contraffatte erano le “armi” che un 30enne di Napoli, disoccupato e con precedenti, ha tentato di utilizzare per mettere a segno due tentativi di truffa in altrettanti esercizi commerciali. Il primo “esperimento” nel punto vendita di una nota catena di elettronica ed elettrodomestici del centro commerciale “EuRoma2”: voleva attivare un finanziamento per l’acquisto di alcuni elettrodomestici, ma quando ha presentato i documenti, falsi, necessari si è visto scoperto dall’addetto alla vendita ed è riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei Carabinieri. Ieri, altro negozio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ROMA – Una carta di Identità con altre generalità e la sua fotografia, un codice fiscale e una busta paga contraffatte erano le “armi” che un 30enne di Napoli, disoccupato e con precedenti, ha tentato ...

