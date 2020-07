Roma, parroco sposa due donne in Comune con tanto di fascia tricolore. Poi si dimette (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug – Non potendo sposare due donne da prete, lo fa in una sala comunale con tanto di fascia tricolore. Per Don Emanuele Moscatelli, parroco di San Lorenzo Martire in provincia di Roma, le vie del Signore sono evidentemente un po’ troppo infinite. I fatti, come riporta Adnkronos, si sono svolti l’11 luglio a Sant’Oreste. Pochi giorni prima della cerimonia il don si è recato da Valentina Pini, sindaco del piccolo Comune di 3.600 anime chiedendo di poter officiare il matrimonio civile delle due donne. La Pini, contattata da Adnkronos, ha così riferito l’accaduto: «Il parroco mi ha chiesto di potere avere la delega per ... Leggi su ilprimatonazionale

