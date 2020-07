Roma-Inter 2-2: un pari che sa di beffa per Fonseca (Di lunedì 20 luglio 2020) La Roma ferma la corsa dell' Inter e regala alla Juve la possibilità di una bella fuga, in caso di vittoria con la Lazio . Finisce 2-2, pari come all'andata, terminò 0-0,. La squadra di Conte aveva ... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - FBiasin : La #Roma meritava di più, l'#Inter meritava una direzione arbitrale all'altezza. Totale: pareggio giusto, fischie… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Stasera non posso rimproverare nulla, abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions League c… - S1m0n3_0rs0 : RT @marifcinter: Conte: 'C'è premeditazione nei confronti dell'Inter. Abbiamo 14 punti in più della Roma e 16 in più di Milan e Napoli. Ma… - pccpla : RT @calciomercatoit: ?? #RomaInter - #Conte una furia dopo il pareggio: 'Calendario folle per metterci in difficoltà” -