Pomezia, incertezza sulla raccolta dell’umido: l’appalto copre un periodo limitato, servizio garantito solo per pochi giorni. E poi? (Di lunedì 20 luglio 2020) Regna l’incertezza a Pomezia sul servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti. Nei giorni scorsi il Comune di Pomezia aveva reso noto l’esito infruttuoso della seconda procedura di gara indetta con determina dirigenziale n. 1740 lo scorso 06 dicembre. L’appalto, della durata triennale, riguarda il servizio di conferimento e trattamento della “frazione organica umida proveniente da raccolta differenziata ed identificata con il C.E.R. 20.01.08” per il quale l’Ente aveva fissato un importo a base di gara pari a Euro 150,00 a tonnellata. Tuttavia, per la seconda volta, la procedura ha dato esito infruttuoso e il Comune è dovuto correre ai ripari. A maggio scorso, con determina dirigenziale n. 565 del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

