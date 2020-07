Next Generation Eu l’accordo non c’è. Si riprova nel pomeriggio (Di lunedì 20 luglio 2020) E alla fine del terzo giorno (e della notte) l’accordo dei 27 Paesi dell’Unione Europea non arriva. Le trattative a Bruxelles sul Next Generation Eu da 750 miliardi di euro e il bilancio dell’Unione europea per il 2021-2027 sono andate avanti a oltranza per tutta la notte, tra pause, riunioni separate e assemblee plenarie. L’ultima, alle sei, è durata pochi minuti: il tempo di decidere di rivedersi nel pomeriggio, alle 16. Nelle ore precedenti il gruppo dei cosiddetti “frugali” (Austria, Danimarca, Svezia e soprattutto Paesi Bassi) aveva avanzato una proposta, sostenuta anche dalla Finlandia, di diminuire di 150 miliardi la quota di sussidi prevista dal piano della Commissione e di arrivare a 350 miliardi di euro. Un passo in avanti impensabile rispetto alla posizione presa all’inizio del ... Leggi su linkiesta

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la settimana con ribassi frazionali. Gli analisti di IntesaSanpaolo hanno ricordato che il Consiglio Europ ...

"Ore 6 del mattino. Finita la terza giornata del Consiglio europeo. Riprenderanno i lavori in plenaria su QFP e Next Generation EU nel pomeriggio. Continuiamo la maratona negoziale per un accordo ...

