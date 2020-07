Morte di Davide Astori, prosciolto il medico Francesco Stagno (Di lunedì 20 luglio 2020) Con il decreto di archiviazione giunge definitivamente all'epilogo il procedimento penale relativo alla Morte dell'ex capitano della Fiorentina Davide Astori per quanto riguarda la posizione del ... Leggi su lanazione

FIRENZE – C’è il decreto di archiviazione per il medico del Cagliari, Francesco Stagno, nel procedimento per la morte di Davide Astori. Procedimento che giunge definitivamente all’epilogo per quanto ...

