Le multe a chi non porta la mascherina nel Lazio (Di lunedì 20 luglio 2020) “Stiamo lavorando a un atto di concerto con il governo. Se c’è bisogno di misure più stringenti a Roma, saranno necessarie in tutto il Paese. Abbiamo notato un calo diffuso e generalizzato della tensione”. Lo dice, dopo aver paventato il rischio di nuove chiusure, a Lorenzo D’Albergo della cronaca di Roma de La Repubblica Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del Lazio, in riferimento a un’ordinanza per multare chi non indossa la mascherina quando è in compagnia di altre persone. “Se mi riferisco ai locali e alla vita notturna? Sì, osserviamo fenomeni preoccupanti. Da una parte ci sono i giovani. Girano senza mascherine, si ritrovano e si assembrano in piazza la sera e sono un pericolo per loro stessi e per le loro famiglie. Altra questione è quella dei casi di ... Leggi su nextquotidiano

Luca84241905 : @robersperanza @WRicciardi Si tutto vero ma ricominciamo a fare controlli per bene e multe salate che in giro è un… - SalvoSalento : @bvrbietvrici @andr900 Già il fatto di non portarla la rende inefficace. Dopotutto chi non la porta teme più le multe che il contagio. - vivere_sardegna : Poetto, multe per chi fuma in spiaggia. Fioccano le contravvenzioni per sosta sulle piste ciclabili - Annadilu1 : @Ingestibile79 Sono di Ischia. Non è colpa nostra. In Campania c'è lo sceriffo: multe salate se passano i controlli… - DavideTozzi3 : @SpartacusAlban1 @LegaSalvini Carabinieri e poliziotti chi? Quelli che rincorrevano la gente che passeggiava da sol… -

Ultime Notizie dalla rete : multe chi Le multe a chi non porta la mascherina nel Lazio next Omicidio stradale, stretta del governo: il cellulare può diventare un’aggravante

L’allora premier Renzi si battè per due ragazzi fiorentini, Lorenzo e Gabriele, vittime di un pirata della strada. L’attuale Guardasigilli Bonafede prende ad esempio, invece, ...

Coronavirus, Ponza fuori controllo, stop ai turisti in barca: «Vietato scendere a terra»

Arrivi a Ponza in barca? Lì resti. Vietato scendere (o quasi) per evitare ulteriori assembramenti in un’isola stracolma di turisti e soprattutto di giovani. Lo ...

L’allora premier Renzi si battè per due ragazzi fiorentini, Lorenzo e Gabriele, vittime di un pirata della strada. L’attuale Guardasigilli Bonafede prende ad esempio, invece, ...Arrivi a Ponza in barca? Lì resti. Vietato scendere (o quasi) per evitare ulteriori assembramenti in un’isola stracolma di turisti e soprattutto di giovani. Lo ...