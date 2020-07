Il primo comizio di Kanye West e le lacrime quando parla di aborto: «Ho quasi ucciso mia figlia» | VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Kanye West ha tenuto il suo primo comizio per le Presidenziali e il mondo ne sta parlando. A Charleston (Carolina del Sud) il rapper si è presentato per il discorso con cui ha inaugurato la sua candidatura alla Casa Bianca scagliandosi contro social media, pornografia e aborto. Su quest’ultimo punto, in particolare, è stato spostato il focus. Il marito di Kim Kardashian ha parlato della sua persona esperienza, di quando il padre avrebbe voluto che sua madre abortisse e di quando stava per decidere – insieme alla moglie – di abortire la loro prima figlia. Non sono mancate urla e lacrime, fatto che ha spinto molte persone sui social a domandarsi se il rapper stia bene ... Leggi su giornalettismo

Lajibolala2323 : RT @perchetendenza: 'Kanye West': Per il suo primo comizio in South Carolina, dove si è scagliato contro l'attivista Harriet Tubman che 'no… - Corriere : «Ho quasi ucciso mia figlia»: il comizio in lacrime di Kanye West (con giubbotto antip... - larenait : #KanyeWest si è presentato sul palco con il giubbotto antiproiettile. Ha annunciato di volersi candidare alle Presi… - PDUmorista : Primo comizio elettorale per Kanye West che si è presentato sul palco senza microfono e col giubbotto antiproietti… - Hi_itsme285 : Fortunamente è tardi per poter vincere le elezioni, dato che in molti stati si è già votato, ma oltre ad avere un m… -