Coronavirus, 24enne positivo fa aperitivi e partecipa ad una festa di laurea: 40 persone in isolamento (Di lunedì 20 luglio 2020) Nonostante fosse positivo aveva partecipato ad un happy hour e ad una festa di laurea. E ora 40 persone sono finite in isolamento. E’ accaduto in Alto Adige, nei guai sono finiti un padre, una madre e un giovane di 24 anni. Il nucleo familiare è stato, infatti, denunciato per epidemia colposa dopo aver violato … L'articolo Coronavirus, 24enne positivo fa aperitivi e partecipa ad una festa di laurea: 40 persone in isolamento Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Infoconte : Quando gli 'untori' sono italiani, i senza neuroni, non 'favellano' Padre, madre, anche il figlio 24enne: tutti po… - Paolo21Ferrari : Coronavirus, il 24enne che ha originato il ''focolaio'' in val Badia era il direttore dell'Associazione turistica l… - zazoomblog : 24enne altoatesino positivo al coronavirus va a feste e aperitivi senza mascherina: 40 persone in quarantena -… - infoitinterno : Positivo al Coronavirus, 24enne va a feste e aperitivi e contagia 40 persone, denunciato per epidemia colposa - zazoomblog : Coronavirus denunciato 24enne positivo: “Andava a feste e aperitivi” - #Coronavirus #denunciato #24enne -