Caccia militari? «Non c'è nessun piano B» (Di lunedì 20 luglio 2020) Secondo il Comandante delle Forze aeree, un no metterebbe in discussione l'intero concetto di "sicurezza" ed "esercito" Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Caccia militari? «Non c'è nessun piano B» #esercito #caccia #sicurezza - Sarah79102 : RT @gustinicchi: La foresta nera dei Rothschild negli ultimi giorni oggetto di operazioni militari !! È qui che si sono svolte molte feste… - bafapp : RT @gustinicchi: La foresta nera dei Rothschild negli ultimi giorni oggetto di operazioni militari !! È qui che si sono svolte molte feste… - JasmNicoletta : RT @gustinicchi: La foresta nera dei Rothschild negli ultimi giorni oggetto di operazioni militari !! È qui che si sono svolte molte feste… - VladiNeri : RT @gustinicchi: La foresta nera dei Rothschild negli ultimi giorni oggetto di operazioni militari !! È qui che si sono svolte molte feste… -

Ultime Notizie dalla rete : Caccia militari

Ticinonline

Per ciò che concerne l'importo effettivo da pagare per il nuovo caccia, il Capo dell'Aeronautica Militare ha osservato che il problema è sempre stato il costo dell'investimento, «sono sei miliardi per ...Guerra e armi. 30 anni fa, il 9 luglio del 1990 l’Italia arrivò ad approvare una legge che cercava di mettere ordine in materia di produzione e vendita dei sistemi d’arma. Un settore fino ad allora co ...