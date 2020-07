Almanacco del 20-07-2020 ore 07:30 (Di lunedì 20 luglio 2020) Almanacco del giorno inizia una nuova settimana e che settimana buongiorno da Francesco Vitale Oggi è lunedì 20 luglio la chiesa ricorda sant’aurelio vescovo il nome Aurelio riprendi latino aurelios derivato da aureus dorato in alcuni casi viene interpretato come l’unione del latino Auri oro e del Greco Elios sole significato di Sole d’oro sono una pioggia di Francesco Petrarca Carlos Santana Ghisalba del cane noi ci andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo di luglio 1929 la prima edizione del premio siamo così definirlo no internazionale Viareggio Versilia vienePablo Neruda 20 luglio 1930 muore Guglielmo Marconi uno dei più grandi inventori della storia in segno di lutto quel giorno le stazioni radio di tutto il mondo interruppero contemporaneamente le trasmissioni per due minuti 20 luglio 1969 l’apollo 11 si posa ... Leggi su romadailynews

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: santi del 20/07 - Raff_Napolitano : #20luglio Accadde Oggi 20 luglio 1969 - L’uomo sbarca sulla Luna (51 anni fa): «Ha toccato». L’entusiastico annunc… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 20-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedì, 20 Luglio 2020 - - donMimmo : RT @biscobreak1: ALMANACCO DEL 20 LUGLIO 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del L'almanacco del Giunco: il 20 luglio il primo uomo sulla Luna. E non solo IlGiunco.net L’almanacco del Giunco: il 20 luglio il primo uomo sulla Luna. E non solo

GROSSETO – Lunedì 20 luglio, sant’Apollinare vergine martire, Giornata internazionale degli scacchi, il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.48. Accadeva oggi: 555 – Verona, dopo due anni di resist ...

