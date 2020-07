1 minuto in Borsa 20 luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) (TeleBorsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+13,16%). Le peggiori performance si registrano su Pirelli, che ottiene -1,83%. Sul mercato delle materie prime, l’oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,19%. Mercoledì, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. È previsto giovedì sempre dagli Stati Uniti l’annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.Nel Regno Unito venerdì i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 10.649,5 punti. Leggi su quifinanza

