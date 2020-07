Veronica Ursida e Giovanni fanno una scoperta sull’ex di Gemma Galgani: “Uno scoop…” (Di domenica 19 luglio 2020) Veronica Ursida e Giovanni Longobardi realizzano una diretta IG al mare Di recente Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno realizzato una diretta Instagram con i loro follower e proprio in quel momento è accaduto un curioso imprevisto. I due ex protagonisti del Trono over di Uomini e Donne si trovavano in spiaggia quando ad un tratto una bagnante si è avvicinata a loro per fargli i complimenti per il loro percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi. Fin qui nulla di strano fin quando la donna in questione ha confessato alla neo coppia che si sta frequentando con una vecchia conoscenza del parterre senior. Di chi si tratta? Stiamo parlando do una fiamma di Gemma Galagni, ovvero l’odontotecnico napoletano Juan Luis Ciano. ... Leggi su kontrokultura

