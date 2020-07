Roma-Inter 2-2, le pagelle: Mkhitaryan-Dzeko da sogno, Pellegrini-Spinazzola incubo (Di domenica 19 luglio 2020) La Roma impatta 2-2 con l'Inter dopo un'ottima partita rovinata dalla follia di Spinazzola. Queste le pagelle della squadra allenata da Paulo Fonseca. AS Roma v FC Internazionale - Serie A PAU LOPEZ 6 - Sul gol subito non può niente, poi benedice Brozovic che lo grazia calciandogli addosso dal limite dell'area piccola. Ha un problema con le uscite: non lo fa neanche se pregato. Sui rigori è sempre come se la porta fosse vuota KOLAROV 6 - Un passo indietro rispetto alla prestazione da centrale... Leggi su 90min

AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - MarioGiunta : Roma, Zaniolo salta la sfida con l’Inter. Problema al polpaccio! ???? @SkySport #SkyFantaShow - SimoneGambino : Inter e Atalanta matematicamente tra le prime 4 ma non ancora certe al 100% della qualificazione in Champions per u… - supplicio12 : lo dico oggi 20 luglio. Roma-Inter sarà la finale di Europa League - tukiArt : RT @Corriere: Roma-Inter 2-2: Lukaku salva una squadra nerazzurra troppo spenta -