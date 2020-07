Roma, Fonseca: «C’è rammarico. L’Inter non ha creato niente» (Di lunedì 20 luglio 2020) Paulo Fonseca ha analizzato la partita pareggiata contro l’Inter: le dichiarazioni dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sfida pareggiata contro l’Inter. rammarico – «Chiaramente. abbiamo perso due punti, abbiamo giocato benissimo, loro non hanno creato occasioni da gol, hanno segnato su palle ferme. Ma questo è il calcio, sono soddisfatto della prestazione della squadra, non del risultato». CRESCITA – «La squadra sta migliorando fisicamente e tatticamente. Stiamo giocando bene col nuovo modulo». SENSAZIONI POSITIVE – «Con questo modulo Spinazzola e Peres ad esempio che sono forti in fase offensiva sono più liberi. ... Leggi su calcionews24

