Phyllis Jeanne Somerville l’attrice americana muore improvvisamente (Di domenica 19 luglio 2020) Phyllis Jeanne Somerville il cinema piange un altro importante nome Phyllis Jeanne Somerville è deceduta, uno dei volti più conosciuti nel teatro e nel cinema, attrice famosa che ha recitato in diversi film e serie TV lascia un vuoto incolmabile in tutto il mondo. Il suo decesso è avvenuto all’improvviso, le cause non sono state rivelate. La donna era una grande professionista ed è riuscita con determinazione nel corso degli anni, a fare del suo sogno la realtà: diventare un’attrice affermata. Ben 45 anni della sua vita sono stati dedicati alla sua più grande passione. Il suo agente, manager Hilepo, dopo l’annuncio della morte, ha affermato di aver lavorato con lei, per 28 anni e oggi la sua mancanza si sente già. Sa che ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Phyllis Jeanne Phyllis Jeanne Somerville, morta a 75 anni l'attrice di cinema e tv Caffeina Magazine