MotoGp Suzuki, Rins: "Darò il massimo per esseci settimana prossima" (Di domenica 19 luglio 2020) JEREZ - Alex Rins è stato dichiarato "unfint", non idoneo, per il Gp di Spagna , in programma oggi sul Circuito de Jerez - Angel Nieto. Dopo la brutta caduta in qualifica, al pilota della Suzuki è ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Suzuki Suzuki inizia la domenica al comando del warm up MotoGP Italy MotoGp, a Quartararo la prima pole stagionale: Marquez terzo, Rossi undicesimo

È il pilota francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo a conquistare la prima pole position stagionale della classe MotoGp a Jerez de la Frontera. In prima fila anche Maverick Vinales (Monster En ...

MotoGP, Jerez: infortunio per Rins, salta il debutto nel Mondiale 2020. Stagione a rischio

Dopo l’incidente nelle qualifiche del GP di Spagna a Jerez, prima prova del Mondiale 2020 di MotoGP, il pilota della Suzuki Alex Rins ha riportato la frattura della testa dell’omero e una lussazione a ...

