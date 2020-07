Mick dei Simply Red vittima di derisione per i suoi capelli rossi: rivelazione shock e complimenti ad Ed Sheeran (Di domenica 19 luglio 2020) Sebbene sia uno dei cantanti più iconici della storia della musica, Mick Hucknall, frontman dei Simply Red, non ha avuto vita facile nel settore discografico. Stando ad alcune sue affermazioni, spesso è stato vittima di un pregiudizio a causa dei suoi capelli rossi Le rivelazioni shock del frontman dei Simply Red Ad ormai 60 anni, Mick ha spiegato di aver affrontato brutte provocazioni sul colore dei suoi capelli durante la sua carriera. Addirittura ha suggerito che questo atteggiamento troppe volte subito è simile al razzismo. In molti lo hanno reso protagonista di brutti scherzi sulle sue ciocche rosse nel corso della sua carriera. Troppi i pregiudizi ... Leggi su nonsolo.tv

